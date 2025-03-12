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籃球》不滿薪資過低 WNBA醞釀停賽

2025/03/12 18:28

WNBA球員不滿薪資過低，醞釀停賽。（資料照，法新社）WNBA球員不滿薪資過低，醞釀停賽。（資料照，法新社）

〔中央社〕美國國家女子籃球協會（WNBA）目前正在與球員工會討論新版勞資協議，不過明尼蘇達山貓隊明星前鋒柯里爾今天表示，球員不排除停賽的可能。

WNBA球員工會去年就表示將在今年球季結束後，提前結束舊版的勞資協議，給予工會與聯盟談判的時間，最晚在今年10月31日前要達成新的協議。

芝加哥天空隊球星李斯（Angel Reese）3月初在她的廣播節目中，與達拉斯羽翼隊上季年度最佳進步獎得主卡林頓（DiJonai Carrington）就曾經暗示，如果新版勞資協議未能達到球員的要求，她們就有可能停賽。

隨著年輕球星像李斯、克拉克（Caitlin Clark）等人的出現，WNBA過去幾年的擴張加快，但球員的薪資仍低。

今年球季WNBA三年以上的老將年薪底薪只有7萬8831美元，而最高年薪也只有將近25萬美元。WNBA前球星歐古麥克（Chiney Ogwumike）指出，相對於NBA球員收入佔比可以達到聯盟收入的50%，WNBA的球員收入比例僅佔10%。

柯里爾（Napheesa Collier）今天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時就表示，WNBA並不尋求與NBA相同水準的薪資，但希望能有與NBA相同比例的聯盟收入分紅。

新版勞資協議還有8個月可以談，在這段時間會發生什麼，還很難說，WNBA到底會不會停賽，也不一定。但柯里爾明確的說，「你會看到權力轉移到球員手上，對球員來說，我們擁有這樣的權力，也需要正確的用在新版的勞資協議談判上。」

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