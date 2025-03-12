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中職》熬過將近3年的自培歲月 温展樂力拚開季一軍

2025/03/12 18:40

温展樂。（樂天桃猿提供）温展樂。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕樂天桃猿投手温展樂熬過將近3年的自培選手身分，去年季中終於晉升正式球員，今年春訓熱身賽更受到重用。温展樂表示，今年的目標就是爭取開幕一軍，總教練古久保健二也說，温展樂這樣的選手，教練就要想辦法讓他留在一軍。

温展樂曾經兩度在選秀會落選，2021年9月和富邦悍將簽下自主培訓合約，但是未能成為正式球員，2023年8月再以自培身分加盟樂天，去年5月終於轉正，並拿下二軍中繼王，季末曾在一軍出賽1場，投1局連續解決3名打者。

温展樂今年第1次參加一軍春訓，自辦熱身賽獲得很多登板機會，也越投越有信心。温展樂表示，春訓調整得不錯，球速、球質、控球都有進步，希望公辦熱身賽好好表現，爭取開幕一軍的機會。

古久保指出，温展樂最大的優點是好球率非常高，有很好的穩定性，不但場上表現好，練習的態度更是積極，這樣的選手，教練要想辦法讓他留在一軍。

温展樂表示，其實剛到樂天的時候很沒有自信，畢竟曾經失敗過1次，難免會懷疑自己，很感謝去年二軍投手教練川岸強一直鼓勵他，幫他建立信心，才能逐漸投出成績，去年轉正式球員非常開心努力有了成果，季末又上到一軍，今年希望再突破，整季站穩一軍。

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