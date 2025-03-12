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MLB》去年曾任開幕戰先發 紅襪貝洛開季待傷兵名單

2025/03/12 19:58

貝洛。（資料照，美聯社）貝洛。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在今天表示，陣中25歲先發右投貝洛（Brayan Bello）因傷勢影響，預計將在IL（傷兵名單）中開季。

目前25歲的貝洛是去年開幕戰的先發投手，上個賽季出賽生涯新高的30場，162.1局送出153次三振，拿下14勝8敗，防禦率4.49（標準化防禦率ERA+95），然而他在春訓開始時傳出右肩發炎的情況，雖然目前傷勢的治療情況是往正確的方向邁進，但依舊無法趕上開季。

教頭柯拉坦言，他們已與貝洛談論過此事，「他的進度有些落後，所以他開幕日的時候將不會和我們一同奮戰。如果我們去催促他、急於求成，結果導致更大的事情發生其實並不合理，不過他明天還是會丟Live BP（實戰投打練習）、還是會跟著一起訓練，但他因傷導致進度落後，因此我們需要多關注他。」

紅襪新賽季的先發輪值預計將有克羅切（Garrett Crochet）、霍克（Tanner Houck）、畢爾勒（Walker Buehler）與吉歐里多（Lucas Giolito），而費茲（Richard Fitts）、普列斯特（Quinn Priester）和克里斯威爾（Cooper Criswell）則是要來競爭5號先發的位置。

另外原先在上周就要迎來熱身賽首戰的當家強打德弗斯（Rafael Devers），根據大聯盟官網指出，預計美國時間周六就會看到他上場比賽，而柯拉表示，德弗斯將會與克羅切和畢爾勒進行Live BP。

德弗斯。（資料照，法新社）德弗斯。（資料照，法新社）

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