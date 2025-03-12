WTT冠軍賽》直落三擊潰張禹珍 林昀儒也意外：有些球打得比自己想像中的好

林昀儒直落三擊退張禹珍，完成甜蜜復仇。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今天在WTT重慶冠軍賽男單首輪，以直落三擊退世界排名12的南韓一哥張禹珍，挺進16強，也贏得兩人交手5次以來最漂亮的一役。

世界排名13的林昀儒賽後表示，「今天一上場就調動的非常好，狀況也不錯，賽前準備也非常充分，有些球打得比自己想像中的好。」

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林昀儒過去四度和張禹珍交手都打得非常膠著，且各拿2勝，尤其去年澳門世界杯小林在局數2:0領先下突然崩盤連丟4局遭逆轉，更讓他覺得扼腕。

教練王翊澤透露，林昀儒對於曾經輸過的對手都特別謹慎，從3月9日抽完籤知道要對上張禹珍時，他們就連開兩天會，討論作戰策略。

昨天林昀儒到球場練球時，下一輪的對手德國名將法蘭吉斯卡、西班牙羅伯斯正在場內比賽，王翊澤詢問小林是否要代替他去探查敵情，小林回答，「先過了第一輪再說吧!」

王翊澤表示，今天比賽關鍵在第2局，林昀儒在3:6落後下先追到5:6，迫使張禹珍將暫停用掉，最後還以11:9後來居上。

第3局，林昀儒在開局9:0大幅領先下，張禹珍已經半放棄，不料，小林1顆高球打丟後，心態受到影響，在9:4暫停時，王翊澤也提醒小林，不要想1板打死對手，最後反倒是張禹珍手緊，1顆機會球沒打上檯，最終小林以11:7過關。

王翊澤表示，林昀儒今天戰術執行非常到位，加上最近加強重訓後，身體變得更厚實，打球質量也提升不少，很多球連他自己都沒想到能打進。

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