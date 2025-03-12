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MLB》朗希有「獨角獸魔球」 專家剖析怪物指叉宛如變種高速蝴蝶球

2025/03/12 22:34

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲「令和怪物」佐佐木朗希今日先發對戰守護者，繳出4局2K無失分的好投，外界對於佐佐木朗希的指叉球讚譽有加。《Yahoo Sports》記者貝爾（Jack Baer）撰文盛讚這顆「獨角獸魔球」宛如變種的高速蝴蝶球，直呼是棒球界最強的球種之一。

貝爾撰文指出，佐佐木朗希的指叉球讓他想起蝴蝶球塞揚名投迪奇（R.A. Dickey），因為與一般的指叉球完全不一樣，轉速低得像蝴蝶球，每次都會出現不同的變化，球路變幻莫測，有時候像滑球，有時像變速球，又像曲球，球速範圍又很廣，這使得大聯盟「Statcast」系統也很難判斷球種，朗希的指叉球在熱身賽最低轉速只有518rpm，如果是在去年的話，已經是全聯盟轉速最慢的指叉球了。值得一提的是，蝴蝶球平均轉速為244rpm。

根據數據顯示，佐佐木朗希在熱身賽2場共投了29顆指叉球，一共讓打者出棒12次，其中有10次揮空，揮空率高達83.3％。貝爾也指出，佐佐木朗希今對戰守護者時，可以投出像左橫移約20分公分的指叉球，也能投出只下墜3公分的軌跡，之後他還投出向右橫移20公分的變化，貝爾直呼這一點都不合理，唯一的解釋就是把它當做變種高速蝴蝶球，也是獨一無二的「獨角獸魔球」。

大聯盟投球分析專家「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）跟貝爾的看法幾乎雷同，他在《ESPN》的播客節目上斷言，「朗希的指叉球可能會成為今年全聯盟最強的球種。」

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

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