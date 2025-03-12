晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林立猛打含再見安 樂天斷富邦熱身賽8連不敗

2025/03/12 21:51

林立10局下敲出再見安打，幫助樂天桃猿氣走富邦悍將。（樂天桃猿提供）林立10局下敲出再見安打，幫助樂天桃猿氣走富邦悍將。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕中職公辦熱身賽今天開打，首戰就打到延長賽突破僵局制，樂天桃猿林立在10局下2出局後打出再見安打，1:0力克富邦悍將，中斷富邦自辦熱身賽起的8連不敗。

10局上樂天起用舒治浩後援，連續解決3名打者。由於熱身賽最多打10局，樂天已立於不敗之地。

10局下富邦換上廖任磊，樂天觸擊將二壘上的林子偉送上三壘，林智平擊出三壘滾地球，富邦夾殺林子偉失敗，被跑回三壘，林智平也趁機跑上二壘，對林承飛投到球數落後，富邦決定故意保送將壘包塞滿，雖然拿下第2個出局數，仍被林立打出今晚的第3支安打而結束比賽。

樂天黃子鵬和富邦魔力藍都先發5局無失分，黃子鵬一開賽連續解決8名打者，只被擊出2支安打、1次四壞球，投出4次三振，最多只讓富邦攻佔二壘；魔力藍也解決前7局打者，被擊出4支安打，第4局面臨1出局被攻佔一、三壘的危機，仍力保不失分。

第6局富邦起用新人林栚呈中繼，一上場就被林立安打，1出局後廖健富擊出二壘打，1出局攻佔二、三壘，樂天同樣錯失最好的得分機會，0:0打進延長賽。

黃子鵬。（樂天桃猿提供）黃子鵬。（樂天桃猿提供）

魔力藍。（富邦悍將提供）魔力藍。（富邦悍將提供）

廖健富。（樂天桃猿提供）廖健富。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中