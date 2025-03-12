中職》林立猛打含再見安 樂天斷富邦熱身賽8連不敗

林立10局下敲出再見安打，幫助樂天桃猿氣走富邦悍將。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕中職公辦熱身賽今天開打，首戰就打到延長賽突破僵局制，樂天桃猿林立在10局下2出局後打出再見安打，1:0力克富邦悍將，中斷富邦自辦熱身賽起的8連不敗。

10局上樂天起用舒治浩後援，連續解決3名打者。由於熱身賽最多打10局，樂天已立於不敗之地。

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10局下富邦換上廖任磊，樂天觸擊將二壘上的林子偉送上三壘，林智平擊出三壘滾地球，富邦夾殺林子偉失敗，被跑回三壘，林智平也趁機跑上二壘，對林承飛投到球數落後，富邦決定故意保送將壘包塞滿，雖然拿下第2個出局數，仍被林立打出今晚的第3支安打而結束比賽。

樂天黃子鵬和富邦魔力藍都先發5局無失分，黃子鵬一開賽連續解決8名打者，只被擊出2支安打、1次四壞球，投出4次三振，最多只讓富邦攻佔二壘；魔力藍也解決前7局打者，被擊出4支安打，第4局面臨1出局被攻佔一、三壘的危機，仍力保不失分。

第6局富邦起用新人林栚呈中繼，一上場就被林立安打，1出局後廖健富擊出二壘打，1出局攻佔二、三壘，樂天同樣錯失最好的得分機會，0:0打進延長賽。

黃子鵬。（樂天桃猿提供）

魔力藍。（富邦悍將提供）

廖健富。（樂天桃猿提供）

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