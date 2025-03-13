MLB》李灝宇被老虎降至小聯盟 大聯盟春訓營已沒有台灣選手

李灝宇。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天在大聯盟熱身賽替補上場，1打數沒有敲安，本季春訓打擊率為1成36。老虎隊最後以5比1擊敗光芒。但老虎隊賽後宣布，李灝宇降至小聯盟春訓營。

李灝宇此戰在第7局接替守二壘，7局下他擊出內野飛球被接殺。總計李灝宇今年熱身賽出賽13場，共22打數敲3安，包含2支二壘安打，吞10次三振、選到2次保送，打擊率1成36。李灝宇在今年春訓期間，鎮守二壘有8場比賽，三壘防區則有5場。

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《底特律自由新聞》報導，老虎隊今天做出第三輪春訓人員調整，李灝宇與潛力捕手利蘭佐（Thayron Liranzo），都被降至小聯盟春訓營。老虎隊目前在大聯盟春訓營還有46名選手，不包含3名被列入60天傷病名單的選手。

該媒提到，李灝宇是老虎隊自家農場排名第8的潛力好手，預期今年賽季會從小聯盟3A出發，並有機會在下半季某個時間點迎來大聯盟首秀。

李灝宇去年在2A出賽87場，交出12轟、56分打點，打擊率2成98的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.851。

今年參加大聯盟春訓的台灣選手，除了李灝宇外，還有海盜隊鄭宗哲、運動家台灣捕手林家正、投手莊陳仲敖，巨人鄧愷威等人。如今李灝宇被降至小聯盟春訓營後，目前大聯盟春訓營已經沒有台灣選手。

李灝宇。（資料照，法新社）

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