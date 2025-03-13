MLB》驚！皇家少年球星遭火球擊中 「手指一度失去知覺」

小惠特春訓狀態良好，但在今天被火球擊中手部。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）在今天對水手一戰，於5局遭火球男穆諾（Andrés Muñoz）95.9英哩（154.3公里）的火球直擊左手，並痛苦倒地，球團將馬上讓他接受X光檢查，看看是否有嚴重傷情。

根據大聯盟官網記者羅傑斯（Anne Rogers）指出，皇家主帥奎特拉羅（Matt Quatraro）表示，小惠特說他一開始手指失去知覺，但後續感覺有恢復。球團將會讓他接受X光檢查，後續成像結果出爐顯示陰性，不過球團仍會在明早讓他進行重新評估。

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不只小惠特，皇家外野手維拉斯奎茲（Nelson Velázquez）同樣在5局受傷退場，他因為防守時未能接到波蘭柯（Jorge Polanco）的飛球受傷，目前疑似是腿部有明顯傷勢，但球團尚未提供最新的狀況。

小惠特是皇家打線上相當倚重的球星，年僅24歲的他在去年就繳出32轟、31盜、125分、109分打點、fWAR（勝利貢獻值）高達10.4的誇張成績，若不是洋基隊賈吉（Aaron Judge）的史詩賽季，他可能已經拿到生涯首座MVP。而在今年春訓小惠特也有2轟、攻擊指數0.950的絕佳表現。

Manager Matt Quatraro said Bobby Witt Jr. “said initially that he just lost feeling in his fingers, but he said it was coming back. They’re going to get an X-ray just to make sure.”



Video courtesy of Royals videographer Mick Larson. pic.twitter.com/NDVki3KjGu — Anne Rogers （@anne__rogers） March 12, 2025

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