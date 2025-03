MLB》驚！皇家少年球星遭火球擊中 「手指一度失去知覺」

小惠特春訓狀態良好,但在今天被火球擊中手部。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕皇家游擊新星小惠特(Bobby Witt Jr.)在今天對水手一戰,於5局遭火球男穆諾(Andrés Muñoz)95.9英哩(154.3公里)的火球直擊左手,並痛苦倒地,球團將馬上讓他接受X光檢查,看看是否有嚴重傷情。

根據大聯盟官網記者羅傑斯(Anne Rogers)指出,皇家主帥奎特拉羅(Matt Quatraro)表示,小惠特說他一開始手指失去知覺,但後續感覺有恢復。球團將會讓他接受X光檢查,後續成像結果出爐顯示陰性,不過球團仍會在明早讓他進行重新評估。

不只小惠特,皇家外野手維拉斯奎茲(Nelson Velázquez)同樣在5局受傷退場,他因為防守時未能接到波蘭柯(Jorge Polanco)的飛球受傷,目前疑似是腿部有明顯傷勢,但球團尚未提供最新的狀況。

小惠特是皇家打線上相當倚重的球星,年僅24歲的他在去年就繳出32轟、31盜、125分、109分打點、fWAR(勝利貢獻值)高達10.4的誇張成績,若不是洋基隊賈吉(Aaron Judge)的史詩賽季,他可能已經拿到生涯首座MVP。而在今年春訓小惠特也有2轟、攻擊指數0.950的絕佳表現。

