MLB》熱身賽飆到166公里！ 天使火球男喬伊斯1局狂賞3K

天使火球男喬伊斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊24歲火球男喬伊斯（Ben Joyce）今天在熱身賽登板面對白襪，喬伊斯後援1局賞3次三振，沒有失分，還飆出全場最快的103.6英哩火球（約166.7公里）。天使隊最後以1比1和對方握手言和。

喬伊斯在第5局登板，一上來連用3顆變速球三振白襪打者范恩（Andrew Vaughn），雖然被下一棒的羅哈斯（Josh Rojas）敲二壘安打，喬伊斯用102.5英哩四縫線速球三振白襪打者祖利（Brandon Drury），他再飆103.6英哩火球K掉白襪選手納瓦耶茲（Omar Narváez），完成投球工作。

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總計喬伊斯後援1局用21球無失分，被敲1安、賞3次三振。喬伊斯今年在熱身賽出賽4場，共投4局賞7次三振、丟2次保送，防禦率為0。

喬伊斯在2024年例行賽出賽31場，拿到2勝、防禦率2.08的成績，有8次中繼成功、4次救援成功，共投34.2局賞33次三振，丟14次保送、1次觸身球，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

根據天使隊官網的開季名單預測中，喬伊斯預計擔任第8局的布局投手，終結者是37歲的前國聯救援王簡森（Kenley Jansen）。

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