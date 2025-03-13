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NBA》火燙勇士迎來新挑戰！小將回歸將進入「實驗模式」

2025/03/13 08:24

庫明加（中）即將回歸。（資料照）庫明加（中）即將回歸。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）預計將在明天對陣國王一戰復出，根據《NBC Sports》記者波爾（Monte Poole）透露，庫明加的回歸將讓在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）到來後戰績長紅的勇士隊進入「實驗模式」。

巴特勒加入勇士後球隊打出12勝1敗戰績，但並沒有跟庫明加合作過，此外小將波斯特（Quinten Post）也不曾跟庫明加同場打球過，因此明天的比賽有可能會挑戰在巴特勒到來後，勇士隊的化學反應，同時他們也將在這樣的情況下尋求6連勝。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在球隊五打五的練習結束後受訪指出，庫明加將會被列為可能出賽：「這是我們確定要嘗試的事情，我們必須要。」、「很明顯在他回歸後，我們有潛力成為在攻防兩端都充滿活力的陣容。但我們也不想要打亂我們現在的節奏，我們現在的狀態很好。」

柯爾透露，球隊不會限制庫明加的上場時間，但波爾推測庫明加的上場時間可能會落在16到24分鐘，而這取決於他的表現。「我們討論過，如果他能夠在短時間內拚盡全力，那將能夠對勝利產生影響，而這也是我們整個練習的重點。」庫明加預計將從板凳出發，本季他場均可以拿下16.8分、5.0籃板、2.2助攻。

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