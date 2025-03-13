MLB》想破壞雙殺守備？ 老虎球星巴耶茲竟用頭部干擾傳球

Javier Baez is using his head this Spring Training pic.twitter.com/ju4EK7AM6S — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） March 12, 2025

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊今天在熱身賽以5比1擊敗光芒，但老虎32歲老將巴耶茲（Javier Baez）因為隊友敲平飛球被接殺而來不及回壘，他選擇用頭部來干擾傳球，仍被判定出局。

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巴耶茲首局靠野手選擇上壘，下一棒的隊友格林（Riley Greene）敲中間方向平飛球，被光芒游擊手威廉斯（Carson Williams）飛撲接殺，這時巴耶茲已經快要跑到二壘、來不及回一壘，因此當威廉斯要把球傳向一壘時，巴耶茲直接跳起來用頭部干擾傳球，球打到他的頭盔，仍被二壘審判定出局，形成雙殺守備。

巴耶茲全場2打數沒有敲安，三振、保送各1次。巴耶茲本紀在熱身賽出賽7場，共16打數敲4安，有1轟、5打點，打擊率2成50的成績。

擁有「內野魔術師」之稱的巴耶茲，上季出賽80場有6轟、37分打點，打擊率僅1成84創2014年菜鳥年以來新低。巴耶茲在8月動右臀手術，賽季提前報銷。根據數據網站《Baseball Reference》顯示，巴耶茲去年的勝利貢獻值（WAR）是「-1.1」，寫下生涯最差。

巴耶茲在2021年11月與老虎隊簽下6年1.4億美元的合約，他與球隊的合約將到2027年賽季。

巴耶茲（右）。（資料照，美聯社）

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