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NCAA》單局連5打席開轟！堪薩斯大學創大聯盟都未見過的超狂紀錄（影音）

2025/03/13 09:22

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NCAA大學棒球再現誇張紀錄！今日擔任客隊面對明尼蘇達大學的堪薩斯大學，在比賽中創下單局連續5打席全壘打的驚人表現，終場以29：1擊潰明尼蘇達。

比賽在3局上半，堪薩斯大學6：1領先且一、二壘有人的情況下，埋伏在第8棒的迪金斯（Chase Diggins）一棒扛出中左外野方向的3分砲，沒想到接下來的Max Soliz Jr.、康索（Brady Counsell）、巴林格（Brady Ballinger）、海格（Jackson Hauge），也跟在迪金斯的後面接連開轟，形成棒球史上極為罕見的「單局連續5打席全壘打」。

連5人開轟的片段也被大聯盟轉發，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，堪薩斯大學是史上第4支達成此成就的NCAA一級球隊，上一次已經要追溯到2006年的南卡羅萊納大學。

大聯盟歷史上雖曾發生過11次的單局連4打席開轟，最近一次是由2022年的紅雀所創下，但目前為止從未發生過團隊連5打席全壘打的紀錄。

另外開啟團隊全壘打紀錄的迪金斯，狀態也是相當火燙，在5局上滿壘時再度火力全開，敲出左外野方向的滿貫全壘打，個人上演單場雙響砲灌進7分打點，終場幫助球隊以28分差擊敗對手。

堪薩斯大學今日創下連5打席開轟的超狂表現，以29：1擊潰明尼蘇達大學。（圖片取自Kansas Baseball X）堪薩斯大學今日創下連5打席開轟的超狂表現，以29：1擊潰明尼蘇達大學。（圖片取自Kansas Baseball X）

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