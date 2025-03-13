MLB》差點締造「40、40、40」壯舉 守護者球星竟成最被低估球員

拉米瑞茲成最被低估球員。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在近期做出一份調查，詢問球員們誰是聯盟中最被低估的選手，守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）竟在上個賽季締造接近「40轟、40盜、40支二壘安打」壯舉後，竟再次高票中選，甚至海放第二名。

根據Jeffrey Lutz報導提到，去年包含並列的成員在內，共有7人進入最被低估的榜單當中，其中拉米瑞茲與光芒隊迪亞茲（Yandy Díaz）並列第一，然而在去年他繳出39轟、41盜、39支二壘安打的成績後，拉米瑞茲直接在今年榜單中名列前茅，甚至比第二名還拿到近5倍的選票。

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有位美聯先發投手是如此評價拉米瑞茲的：「他總是穩定發揮、每天上場，而且難以解決，他是個在小市場球隊裡安靜的人，所以我覺得他沒有得到他應得的關注。」另一位美聯先發投手表示：「他沒有被低估，但他還是沒有獲得足夠的討論聲量。他應該要成為名人堂成員，去年他的表現真的很瘋狂，但卻沒人討論。」

本次榜單除了拉米瑞茲外，二到五名分別是運動家巴特勒（Lawrence Butler）、太空人沃克（Christian Walker）、紅襪杜蘭（Jarren Duran）以及小熊塔克（Kyle Tucker）。

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