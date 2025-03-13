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NBA》大場面！ 太陽中鋒與火箭「水行俠」爆發流血衝突（影音）

2025/03/13 09:20

〔體育中心/綜合報導〕太陽隊今天對火箭隊之戰，太陽中鋒普朗利（Mason Plumlee）以及「水行俠」亞當斯（Steven Adams）兩人在爭搶籃板卡位時發生嚴重肢體衝突，兩人都被驅逐出場。

事情發生在比賽第二節，當時格林（Jalen Green）投進中距離跳投，普朗利與亞當斯在卡位時兩人的手交纏在一起，儘管該球格林已經投進，兩人依舊「勾勾纏」，彼此完全不退讓，最終兩人的肢體衝突更進一步升級，普朗利直接動手並壓倒亞當斯，後續兩人都被驅逐出場，根據太陽X指出，普朗利還因為衝突導致流血。

由於太陽中鋒理查斯（Nick Richards）在今天因為腳踝傷勢缺陣，禁區普朗利被驅逐出場後，只剩下菜鳥伊戈達羅（Oso Ighodaro）是純中鋒，以及身材瘦長的大前鋒波爾（Bol Bol）。半場比賽打完太陽以52：57落後主場的火箭隊。

普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）

普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）

普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）普朗利跟亞當斯發生嚴重衝突。（法新社）

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