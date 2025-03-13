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MLB》效仿名將王貞治？ 鈴木誠也拿日本武士刀做打擊練習

2025/03/13 09:41

鈴木誠也（左）與今永昇太（右）已經飛抵東京，備戰東京海外賽。（法新社）鈴木誠也（左）與今永昇太（右）已經飛抵東京，備戰東京海外賽。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今天在社群媒體X上PO出一段影片，日籍好手鈴木誠也拿著武士刀做打擊練習，似乎效仿名將王貞治拿武士刀練習的場景。

根據小熊隊PO出的影片，鈴木誠也手持武士刀到打擊籠，並站在打擊區做練打，鈴木誠也把每一個球都切成兩半，一旁的攝影人員還被切成兩半的球打到，鈴木誠也上前詢問：「還好嗎？」

日職名將王貞治過去讀賣巨人時期，在當時的打擊教練荒川博指導下，學習合氣道、並用武士刀練習揮棒，練成獨特的稻草人式打擊法。

鈴木誠也今年在熱身賽出賽11場，有1轟、7打點，打擊率1成94的成績。鈴木誠也上季出賽132場，交出21轟、73分打點，打擊率2成83，過去兩年都至少交出單季20轟的表現。

小熊隊與道奇將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽。鈴木誠也與小熊日籍左投今永昇太、以及其他隊友，今天稍早已經飛抵東京。

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