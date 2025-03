MLB》效仿名將王貞治？ 鈴木誠也拿日本武士刀做打擊練習

鈴木誠也(左)與今永昇太(右)已經飛抵東京,備戰東京海外賽。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊隊今天在社群媒體X上PO出一段影片,日籍好手鈴木誠也拿著武士刀做打擊練習,似乎效仿名將王貞治拿武士刀練習的場景。

根據小熊隊PO出的影片,鈴木誠也手持武士刀到打擊籠,並站在打擊區做練打,鈴木誠也把每一個球都切成兩半,一旁的攝影人員還被切成兩半的球打到,鈴木誠也上前詢問:「還好嗎?」

請繼續往下閱讀...

日職名將王貞治過去讀賣巨人時期,在當時的打擊教練荒川博指導下,學習合氣道、並用武士刀練習揮棒,練成獨特的稻草人式打擊法。

鈴木誠也今年在熱身賽出賽11場,有1轟、7打點,打擊率1成94的成績。鈴木誠也上季出賽132場,交出21轟、73分打點,打擊率2成83,過去兩年都至少交出單季20轟的表現。

小熊隊與道奇將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽。鈴木誠也與小熊日籍左投今永昇太、以及其他隊友,今天稍早已經飛抵東京。

Yeah, we think Seiya’s ready for the #TokyoSeries pic.twitter.com/IFYUFix6R6