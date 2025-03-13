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MLB》大谷翔平應放棄投球！ 大聯盟全壘打王：他可能會再次受傷

2025/03/13 10:03

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇3屆MVP球星大谷翔平將在今年重拾投打二刀流，不過近期時常對大谷翔平給予建議的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）認為，大谷翔平應該放棄投球。

根據《Sportico》報導，邦茲在上週的採訪中提到大谷翔平不應該再投球：「如果你現在在指定打擊上表現得很好，為什麼要去修正原本沒問題的事情？再去投球？那需要極大的專注力。他可能會再次受傷，他們對他要求太多了。」

大谷翔平目前正從第二次的手肘韌帶重建手術中恢復，原本預計將於5月重返投手丘，但目前傳出他可能無法如此迅速回歸。邦茲認為：「對我來說，如果他還要回來投，那應該是在牛棚。這會很酷。他會是一名穩定的終結者或佈局投手，因為他真的很厲害。這樣他也不用承擔先發投手的巨大工作量。他有可能投到6局無安打，然後還要挑戰紀錄。然後他們還要他隔天去打指定打擊？」

不過，當記者提到如果擔任牛棚投手，在比賽後期需要熱身，這樣可能無法兼顧打擊時，邦茲回應說：「對，所以他得先發，這樣才有道理。他也可以打其他位置，像是外野手。如果他能盜50次壘，那他就能守外野。」邦茲還指出，外野其實沒什麼事情要做：「你基本上就是站在那裡。」

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