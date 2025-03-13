晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷與道奇隊友赴日 愛妻真美子未隨隊、準備貼心禮物給選手

2025/03/13 10:43

大谷翔平（左）、愛妻田中真美子（右）。（資料照，美聯社）大谷翔平（左）、愛妻田中真美子（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽，道奇日本巨星大谷翔平與日籍投手山本由伸、佐佐木朗希稍早已搭機飛往日本，預計當地時間今天下午抵達東京。由於懷孕的原因，大谷翔平的妻子田中真美子未能隨隊前往，而是與愛犬Decoy留在家中，她特地準備禮物，放在飛機上給道奇隊家屬。

道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）的妻子妮可（Nicole Barnes）今天在社群媒體IG發文，分享田中真美子貼心準備的禮物，裡面有幾個Hello Kitty的產品和一些零食，還有一個印有道奇隊標誌的藍色提袋，並附有一封英文信件，讓妮可直呼「這些太可愛了。」

「雖然無法同行，但我的心與你們同在。」田中真美子在這封信中用英文寫道，「為大家準備一份小小的禮物，多拍些照片，留下難忘的回憶，享受每一刻的冒險！祝你旅途平安，玩得開心！」該封信的寄件人署名為「真美子和Decoy」。

大谷翔平在2024年2月底突然宣布結婚，3月中的南韓海外賽，大谷首度公開與愛妻田中真美子的合影。而大谷也在去年12月底宣布自己即將升格為人父。

田中真美子與愛犬Decoy。（資料照，今日美國）田中真美子與愛犬Decoy。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中