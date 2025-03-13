MLB》大谷與道奇隊友赴日 愛妻真美子未隨隊、準備貼心禮物給選手

大谷翔平（左）、愛妻田中真美子（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽，道奇日本巨星大谷翔平與日籍投手山本由伸、佐佐木朗希稍早已搭機飛往日本，預計當地時間今天下午抵達東京。由於懷孕的原因，大谷翔平的妻子田中真美子未能隨隊前往，而是與愛犬Decoy留在家中，她特地準備禮物，放在飛機上給道奇隊家屬。

道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）的妻子妮可（Nicole Barnes）今天在社群媒體IG發文，分享田中真美子貼心準備的禮物，裡面有幾個Hello Kitty的產品和一些零食，還有一個印有道奇隊標誌的藍色提袋，並附有一封英文信件，讓妮可直呼「這些太可愛了。」

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「雖然無法同行，但我的心與你們同在。」田中真美子在這封信中用英文寫道，「為大家準備一份小小的禮物，多拍些照片，留下難忘的回憶，享受每一刻的冒險！祝你旅途平安，玩得開心！」該封信的寄件人署名為「真美子和Decoy」。

大谷翔平在2024年2月底突然宣布結婚，3月中的南韓海外賽，大谷首度公開與愛妻田中真美子的合影。而大谷也在去年12月底宣布自己即將升格為人父。

The @Dodgers are on their way to Japan together with their family. And Ohtani will be going solo but look what his wife Mamiko and decoy did for the @Dodgers



Ctto: nicolebarnes ig pic.twitter.com/fcCcVxr7dh — matet mora （@itsmetetams18） March 12, 2025

田中真美子與愛犬Decoy。（資料照，今日美國）

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