MLB》大谷與道奇隊友赴日 愛妻真美子未隨隊、準備貼心禮物給選手

〔體育中心/綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽,道奇日本巨星大谷翔平與日籍投手山本由伸、佐佐木朗希稍早已搭機飛往日本,預計當地時間今天下午抵達東京。由於懷孕的原因,大谷翔平的妻子田中真美子未能隨隊前往,而是與愛犬Decoy留在家中,她特地準備禮物,放在飛機上給道奇隊家屬。

道奇捕手巴恩斯(Austin Barnes)的妻子妮可(Nicole Barnes)今天在社群媒體IG發文,分享田中真美子貼心準備的禮物,裡面有幾個Hello Kitty的產品和一些零食,還有一個印有道奇隊標誌的藍色提袋,並附有一封英文信件,讓妮可直呼「這些太可愛了。」

「雖然無法同行,但我的心與你們同在。」田中真美子在這封信中用英文寫道,「為大家準備一份小小的禮物,多拍些照片,留下難忘的回憶,享受每一刻的冒險!祝你旅途平安,玩得開心!」該封信的寄件人署名為「真美子和Decoy」。

大谷翔平在2024年2月底突然宣布結婚,3月中的南韓海外賽,大谷首度公開與愛妻田中真美子的合影。而大谷也在去年12月底宣布自己即將升格為人父。

