2025國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線站」 3/18實施交通管制

2025國際自由車環台公路大賽，3月18日將途經台中市東勢、石岡等2個行政區，屆時將實施交通管制。（東勢警分局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 2025國際自由車環台公路大賽，將於3月16日起至20日在全台5站進行，來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約200位參賽，其中第3站－浪漫台三線站，3月18日中午至下午2點將途經台中市東勢、石岡等2個行政區，為維護比賽公平性，屆時將全線管制，東勢警分局將派員在各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過。

東勢警分局今天表示，競賽車隊預計於3月18日下午1點20分由卓蘭大橋縣市交界進入台中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路），至終點石岡旅客服務中心。

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交通管制路段、時間如下：

（1）3月17日至3月18日（全日），台3線149K+500（卓蘭大橋）至台3線162K+400（石岡區豐勢路與明德路北端）及石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）：禁止砂石車通行

（2）、3月18日13時至14時30分，台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端），階段性移動管制

（3）、3月18日13時至14時30分，台3線157K+920（東勢大橋北端）至台3線162K+400（石岡區豐勢路與明德路北端），南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行。

（4）、3月18日11時30分至18時30分，石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街），禁止車輛通行（警備車、消防車、救護車等除外）。

（5）、3月18日8時30分至18時30分，石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街），道路兩側禁止停車（含停車格）。

東勢警分局表示，由於該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制，耐心等候車隊通過，一起為選手加油。

2025國際自由車環台公路大賽，3月18日途經台中市東勢、石岡等2個行政區，沿途將實施交通管制。（東勢警分局提供）

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