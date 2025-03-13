NBA》西部第1隊！SGA飆34分擊退塞爾提克 雷霆搶下季後賽門票

SGA拿下34分，率隊挺進季後賽。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天作客塞爾提克，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出全場最高34分，率隊以118：112擊退綠衫軍，近9戰僅吞1敗，今天贏球後成為西部首支晉級季後賽隊伍。

西部龍頭雷霆今天前往波士頓踢館，上半場打完取得3分小幅領先。第3節雷霆在一哥吉爾吉斯亞歷山大連續飆進三分球帶領下，最多取得12分領先。

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不過，塞爾提克靠著塔圖（Jayson Tatum ）在第3節結束前完成三分打，決勝節前扳平戰局。兩隊在末節你來我往，雷霆都有保有小幅領先優勢，今天狀態不太理想的J.布朗（Jaylen Brown）因陷入犯規麻煩只能暫時退場休息。

塔圖姆無力助隊取勝。（美聯社）

布朗在重回場上後上演扣籃秀，一度帶動氣勢，可惜他隨後就吞下第6犯離場，持續苦追的綠衫軍，大多只能倚靠塔圖姆單打搶分；終場前2分鐘，華勒斯（Cason Wallace）飆進三分球又靠著切入連拿5分，雷霆持續擴大領先，也讓綠衫軍無力逆轉，主場球迷甚至提前離場，本季兩度對上雷霆都吞下敗仗。

雷霆今天7人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高34分、7助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）23分、15籃板；塞爾提克方面，塔圖姆拿下全隊最高33分、8籃板、8助攻，懷特（Derrick White）22分次之。

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