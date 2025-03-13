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體育 籃球 NBA

NBA》福克斯繳32分準大三元表現！馬刺擊退獨行俠中止3連敗

2025/03/13 11:41

福克斯今繳出32分準大三元表現，助馬刺中止3連敗。（路透）福克斯今繳出32分準大三元表現，助馬刺中止3連敗。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰獨行俠的馬刺，靠著福克斯（De'Aaron Fox）砍下32分9籃板11助攻的「準大三元」表現，幫助球隊以126：116收下勝利，中止近期的3連敗。

獨行俠在馬歇爾（Naji Marshall）的帶領下，首節打出5成的命中率，甚至在次節一度取得11分的領先，但馬刺同樣在第2節吹起反攻號角，福克斯單節6投5中且2罰皆進攻下13分，上半場結束以64：62小幅領先。

易籃後，福克斯繼續給予火力輸出，下半場一共攻下15分，再加上索尚（Jeremy Sochan）與強森（Keldon Johnson）也有火力支援，持續拉開比分，不讓獨行俠有反攻的機會，最終在主場順利贏球。

除了福克斯外，今天板凳出發的強森與索尚各攻下18分緊隨其後，瓦賽爾（Devin Vassell）與巴恩斯（Harrison Barnes）則分別進帳16與14分，另外老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天迎來生涯第1336場出賽，超越名人堂球星培頓（Gary Payton）成為聯盟史上出賽數第17高的球員。

獨行俠部分，全隊得分最高的是替補上場的威廉斯（Brandon Williams）拿下19分，艾克森（Danté Exum）也有挹注17分，馬歇爾與愛德華茲（Kessler Edwards）皆得到15分。

馬刺目前以27勝37敗排名西部第13，獨行俠的戰績則是來到33勝34敗位居西部第10。

威廉斯今板凳出發攻下19分。（美聯社）威廉斯今板凳出發攻下19分。（美聯社）

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