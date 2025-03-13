高虹安執政團隊又跳票！綠營議員批1.2億自由車場整修到無法辦比賽

高虹安執政團隊又跳票！綠營議員批1.2億的新竹市立自由車場除整到裁判長摔車骨折受傷，更整到無法辦世壯運比賽。（議員劉彥伶提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資1.2億元進行自由車場整修工程，去年1月下旬由因涉貪停職的市長高虹安主持動工典禮，當時高虹安承諾整修後要做為2025世壯運比賽場地，要讓世界看見新竹。但諷刺的是，世壯運主辦的台北市府昨天宣佈自由場賽事將移到台中市舉辦，直接打臉高虹安團隊。市議員曾資程諷高虹安是要讓世界看見新竹自由車場整到多爛嗎？市議員劉崇顯也批自由車場除造成裁判長試騎摔車，更整到無法辦比賽，要求市府徹查當時由誰決定不做地錨水保工程，且是否有人為貪贓枉法情形？

市府回應指出，目前自由車場整修工程仍在進行中，預計4月底完成賽道鋪設工程，會以保障選手安全為首要目標。同時尊重世壯運執行委員會的決議，後續場地移師後，市府會全力支持世壯運自由車項目執行，賽道改善部分將全力完成改善作業，場地驗收亦將依契約辦理。

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劉崇顯指出，當初高虹安團隊針對新竹棒球場缺失提出多項質疑，講的一口對運動場館有著高標準要求，但過了2年多，不僅棒球場改善期程遙遙無期，連前市府時期爭取，為舉辦世壯運而核定，剛上任就誇口要打造國際級的自由車場，卻在高虹安+邱臣遠市府執行下，花近1.2億，卻連一場比賽都辦不了，真的是情何以堪。

劉崇顯也呼籲市府應徹查與檢討地錨工程遭取消施作的決策過程，為何要忽視多位自由車專業人員對於水土保持工項的需求，導致整體場地不平整還導致裁判長試騎摔飛受傷。籲市府對棒球場與自由車場不要雙重標準，如果場地品質不佳的處理方式是要求廠商依契約規定改善，那兩場地都應按此標準處理，如果認為場地品質不佳是市府首長貪贓枉法的惡果，那只針對其中一處開挖大秘寶就太難看了。

曾資程也諷高虹安當時還在個人粉專提到整修自由車場要讓世界看見新竹，如今是讓世界看見新竹自由車場整修的大笑話，除顯示高虹安執政團隊只會出一張嘴，如今政策又跳票，市民怒火難平。

高虹安執政團隊又跳票！綠營議員批1.2億的新竹市立自由車場除整到裁判長摔車骨折受傷，更整到無法辦世壯運比賽。（照片取自議員劉崇顯臉書）

高虹安執政團隊又跳票！綠營議員批1.2億的新竹市立自由車場除整到裁判長摔車骨折受傷，更整到無法辦世壯運比賽。（讀者提供）

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