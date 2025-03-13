TPBL》好高級！聯盟「球員黑卡」提供尊榮服務 高錦瑋：很特別

TPBL推球員黑卡。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL今天宣布與奧思禮（Aspire Lifestyles）及Dr. Wells攜手合正式推出「TPBL球員黑卡」尊爵管家服務。這項創新計畫將為聯盟中表現優異的球員提供世界級的尊榮禮遇。該服務將樹立職業運動員獎勵機制的新標準。

「TPBL球員黑卡」將為球員提供無與倫比的高端禮遇。此項尊榮服務將提供專屬禮賓專線，並具備多國語言支援，滿足球員在生活中的各種需求。無論是飯店預定和升等、私人旅遊顧問、頂級餐廳預訂，或是客製化的個人體驗與特殊需求，皆可透過專線迅速安排，確保球員能夠專注於場上表現，同時享受最高規格的生活體驗。此外，球員還將享有專業美白牙齒服務（由Dr. Wells提供）。

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TPBL秘書長齊文駿表示：「黑卡象徵TPBL對球員的珍視。我們希望頂尖球員不僅在場上展現實力，也能在生活中享受超級明星應有的待遇與支持。」

奧思禮台灣副總經理莊大衛表示，希望透過此次與國內頂尖籃球聯盟的強強聯手，大幅提升優秀球員的榮譽感，進而全面促進國際賽事的競爭力，打造未來最強的代表隊。

根據聯盟規劃，表現優異之球員包括每週、每月MVP球員，突破聯盟數據成績紀錄的選手，年度獎項獲獎者，並遵守聯盟規範及職業操守，皆可取得使用此獎勵服務。

此外，每支球隊也將獲得配額，可根據隊內標準發放黑卡。期望透過此計畫不僅讓球員感受到明星選手尊榮待遇，也讓他們的場外生活更加容易，進而持續專注於自我提升與場上表現。

TPBL 1-2月MVP高錦瑋作為首批獲得黑卡的球員之一表示：「身為運動員的我，其實沒有想過會獲得這麼好的服務，這真的滿特別的，感謝聯盟的用心，很期待黑卡實際體驗，屆時有機會可以再跟大家分享更多！」

「TPBL球員黑卡」不僅是TPBL對球員的獎勵計畫，更是TPBL全面支持球員生涯發展的一部分。聯盟將持續推動個人成長訓練、職業發展計畫及退役後職涯準備，幫助球員在場上發揮巔峰實力，同時為未來發展做好準備。

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