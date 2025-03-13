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網球》當球王有多難？ 德國退役球星貝克：你必須有點瘋狂跟自負

2025/03/13 10:59

德國退役球星貝克。（資料照）德國退役球星貝克。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕目前僅有29位球員曾享受過登上網球男單世界之顛的榮耀，德國退役傳奇球星貝克（Boris Becker）就是其中一人，他認為，想要當上球王，「你必須有點瘋狂和自負，因為你的生命就是網球。」

貝克曾在世界排名第二堅持109週，在1991年1月28日才終於登上世界第一，而他總共在球王停留12週。

「你想當球王，要願意付出一切，你的一生必須圍繞網球，沒有什麼比贏下一場比賽更重要。」貝克說：「長時間保持這強度很難，但我認為我們都有這種瘋狂的心態，會盡一切努力贏得比賽，無論是1週、12週還是350週，都是一項偉大的成就。」

貝克說：「你所有擁有的一切都是因為網球運動，對於年輕一代來說，提醒他們是誰鋪平了道路很重要，我們並不總是為了幾百萬美元獎金打球，我很榮幸能將年終第一的獎盃頒給辛納，也很榮幸成為世界第一的一員，其他28人也都是我的英雄，能成為這群球員之中的一人非常特別且獨特。」

當今世界球王辛納（Jannik Sinner）在世界第一待了40週，而喬科維奇（Novak Djokovic）的428週依舊是歷史之最，費德爾（Roger Federer）310週排第二。

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