MLB》吉田正尚熱身賽打擊率2成73 開季卻可能待傷病名單？

紅襪日籍好手吉田正尚。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天在熱身賽3打數1安1打點，紅襪最後以6比5擊敗雙城。根據 《The Athletic》紅襪隨隊記者麥卡弗里（Jen McCaffrey）撰文提到，吉田正尚有可能開季會待在傷病名單，因為他仍在做傳球復健。

吉田正尚今年在熱身賽出賽7場，都是擔任指定打擊（DH），共22打數敲6安，貢獻5分打點，打擊率2成73。吉田在2022年12月與紅襪簽5年9000萬美元合約，上季受到傷勢影響，整季出賽108場有10轟、56分打點，打擊率2成80的成績。今年將是吉田正尚旅美第三個賽季。

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卡弗里撰文指出，吉田正尚在休賽季動右肩手術，至今仍在做傳球復健，目前只能傳60英尺的距離，「他在熱身賽都擔任DH，但目前來看，一個可能的狀況是吉田開季進傷病名單，當家強打德弗斯（Rafael Devers）擔任DH。」

紅襪隊今年季前以3年1.2億美元簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），德弗斯有可能要改擔任指定打擊角色。但德弗斯先前曾表示不願讓出三壘位置。

柏格曼目前在春訓守9場三壘，而德弗斯至今尚未在春訓登場、仍在做調整，他預計在美國時間週六迎來本季熱身賽首次亮相。

德弗斯。（資料照，法新社）

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