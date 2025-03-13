網球》地主高芙爆冷淘汰！ 稱讚對手策略讓自己難以發揮

高芙爆冷出局。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2025年印地安泉網賽第四輪，世界排名第三的地主高芙（Coco Gauff）對上瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）以6：3、3：6、4：6爆冷淘汰，比賽結束後，高芙表達了她對失敗的看法。

高芙在記者會中表示：「我有很多機會，特別是在最後兩局，但班西琪是一位非常強大的對手，她打得非常好。」她解釋道：「總體來說，我覺得這個結果不算太糟糕。從年初的聯合盃和澳洲開始，我的表現還不錯，儘管在四分之一決賽敗給了巴多莎（Paula Badosa）。中東的賽季對我來說不太順利。」

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關於比賽的敗因，高芙說：「在這裡，我以4：6輸掉了第三盤，對手剛在杜拜贏得WTA 500賽事。當然，我希望有更好的表現，想要更好的結果，但這不是我該自責的事情。我正努力進步，這是我能做的一切。我在訓練中不斷改進，遺憾的是目前的表現並未如我所願。」

談到自己在發球方面的調整，高芙透露：「我們在發球方面進行了許多改變，雖然不願細說，但確實如此。我覺得自己還可以發得更好。儘管我變得更加穩定，但我確實想要對發球更加積極。這是一次進步，我希望能繼續改進。」她也強調了戰術上的調整空間，表示：「今天班西琪打的球很低很平，讓我很難打出自己想要的球，我在這場比賽中犯了一些錯誤，這是我需要改進的地方。」

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