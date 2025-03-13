國際自由車環台賽桃園市站17日登場 洽溪路等路段將封閉以配合舞台架設

「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，警方提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日上午10點11分於起點中壢區青塘園鳴槍出發，配合活動舞台架設、車隊停放自行車使用，市府警察局規劃16日晚間10點起，封閉中壢區洽溪路的文德路到公園路二段間路段等，並將於賽事進行期間，針對車隊行經路線執行精準式交通管制，用路人應配合管制或提前改道。

警方規劃，16日晚間10點到17日上午11點，封閉中壢區洽溪路的文德路到公園路二段間往北車道；17日清晨5點到上午11點，封閉洽溪路的文德路到公園路二段往南車道；文德路的洽溪路到高鐵南路二段間路段、高鐵南路二段的文德路到公園路二段間往南慢車道、公園路二段的洽溪路到高鐵南路二段間往東車道，則於17日上午9點40分到上午10點20分實施階段性交通管制；洽溪路的文德路到領航北路一段間往北車道、環溪二街全線、永園路全線，17日上午10點起實施階段性交通管制半小時。

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市警局交通警察大隊長李維振說，國際自由車環台賽桃園市站起點在青塘園、終點在復興區角板山仁愛停車場，全程共123.31公里，將行經市內的中壢、大園等10個行政區，警方為兼顧賽事安全、減少交通影響，將採精準式交通管制，於選手車隊抵達前分段實施交通管制禁止人、車通行，待車隊通過後，就會解除管制，各路段管制時間預估能控制在10分鐘以內。

「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，警方提供）

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