網球》跟費德爾、喬科維奇比賽該怎麼打？ 納達爾分享策略

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕網壇「三巨頭」的對決堪稱經典，也是球迷的最愛，已經退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）近日也談到他和瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之間對決的策略及想法。

納達爾生涯對陣費德爾取得24勝16負優勢，他說：「即使我和Novak打過很多場比賽，我們也打了同樣重要比賽，甚至更多，但和Roger在一起，我的策略更加明確。我一直破壞他的反手拍，即使我有機會在他正手那一側打出致勝分，我也需要他從反手拍位置移開，以創造更多擊球空間，但他試圖避免這種情況，他試圖打得更積極，每次打他正手，我都會後退一步，因為對我而言，他的正手是我面對過最好的。」

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納達爾接著說，其實有時比賽就像是國際象棋，「每個人都知道會發生什麼，知道策略會是什麼，但面對Novak 情況就有點不同，我們可以有一策略，但我需要在面對他時打得更好才行。」

納達爾與喬科維奇交手60次，拿29勝位居下風，他表示，「我們的風格不一樣，但這不是對Novak的策略，面對費德爾，我可以破壞他的反手拍，但面對Novak我沒有那種感覺，我開始用切削對付他，有時這對我很有用，而我也打更多球到中路時，不給他很多角度，就控球而言，他是我打過最好的對手，也是我見過最好的。」

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