MLB》上賽季歷經臀部手術 大都會左投敏特今復出自認表現滿意

敏特今日迎來熱身賽初登場,中繼1局3上3下。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以2年2200萬美元轉隊大都會的後援左投敏特(A.J. Minter),今天對戰紅雀迎來熱身賽首秀,繳出完美表現。去年歷經傷勢,如今傷癒復出再度上場比賽的敏特,對今天的表現感到非常滿意。

敏特在5局下半接替先發投手布萊克本(Paul Blackburn)的投球,僅用10顆球接連解決艾倫納多(Nolan Arenado)、伯勒森(Alec Burleson)以及戈爾曼(Nolan Gorman),最快球速93英里(約149.7公里)。

這場比賽是敏特在去年球季因臀部受傷而開刀後的第1場比賽,他賽後受訪時,坦言對於自己的首場出賽很滿意,「這是我自去年美國時間8月11號後再次在比賽中面對打者,第一次總是會比較困難,但總之能夠上場我感到很興奮,我認為我們終於完成了今天的任務,而且絕對很成功。」

敏特表示,他在春訓階段已丟過2到3次的Live BP(實戰投打練習),而在理想的情況下,包括熱身賽在內,他希望能有差不多10次的上場機會,讓他能以最佳狀態迎接開季,「保持耐心且不要太過急躁是最難做到的事,我認為我們有些事情做得非常好,像是我們會一起制定計畫,並適時告訴我什麼事情不該做,訓練人員和教練團都非常棒。」

敏特繼續補充道:「能夠回到場上我感到相當興奮,我等待很久了,我休賽季做了非常多努力,這一切也開始有所回報。」

