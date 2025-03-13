MLB》上賽季歷經臀部手術 大都會左投敏特今復出自認表現滿意

敏特今日迎來熱身賽初登場，中繼1局3上3下。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以2年2200萬美元轉隊大都會的後援左投敏特（A.J. Minter），今天對戰紅雀迎來熱身賽首秀，繳出完美表現。去年歷經傷勢，如今傷癒復出再度上場比賽的敏特，對今天的表現感到非常滿意。

敏特在5局下半接替先發投手布萊克本（Paul Blackburn）的投球，僅用10顆球接連解決艾倫納多（Nolan Arenado）、伯勒森（Alec Burleson）以及戈爾曼（Nolan Gorman），最快球速93英里（約149.7公里）。

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這場比賽是敏特在去年球季因臀部受傷而開刀後的第1場比賽，他賽後受訪時，坦言對於自己的首場出賽很滿意，「這是我自去年美國時間8月11號後再次在比賽中面對打者，第一次總是會比較困難，但總之能夠上場我感到很興奮，我認為我們終於完成了今天的任務，而且絕對很成功。」

敏特表示，他在春訓階段已丟過2到3次的Live BP（實戰投打練習），而在理想的情況下，包括熱身賽在內，他希望能有差不多10次的上場機會，讓他能以最佳狀態迎接開季，「保持耐心且不要太過急躁是最難做到的事，我認為我們有些事情做得非常好，像是我們會一起制定計畫，並適時告訴我什麼事情不該做，訓練人員和教練團都非常棒。」

敏特繼續補充道：「能夠回到場上我感到相當興奮，我等待很久了，我休賽季做了非常多努力，這一切也開始有所回報。」

A.J. Minter works a 1-2-3 inning in his first outing of the spring pic.twitter.com/VPVTEbyPQq — SNY （@SNYtv） March 12, 2025

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