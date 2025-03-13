亞洲盃男籃》找理由不放謝宗融去打台灣隊？ 獵鷹說明狀況

謝宗融。（資料照，PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽外卡賽3月19日至21日在台北市立大學天母體育館開打，昨台灣隊16人名單公佈，謝宗融以傷病為由並未入列，只是他在這之後就出賽近30分鐘，以身體狀態未接受徵召的說法引起外界熱議，今天所屬球團台鋼獵鷹也發聲明說明。

獵鷹隊解釋，「由於謝宗融在2月賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療，傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場」比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

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在收到台灣隊外卡徵召後，獵鷹隊表示，謝宗融第一時間即表達願意參賽，然而球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

獵鷹在3月6日婉拒台灣隊徵召，但之後謝宗融在9日對鋼鐵人之戰出賽近30分鐘，還攻下PLG生涯新高17分。

對此獵鷹澄清，「對於謝宗融入選台灣隊名單感到榮幸，但球團日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，進行更積極的治療，以利備戰後續賽事。因此在審慎評估後，球團於3月6日正式發函籃協，婉拒此次台灣隊的徵召。」並再次強調，期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力，也預祝台灣隊賽事順利。

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