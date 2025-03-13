晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃男籃》找理由不放謝宗融去打台灣隊？ 獵鷹說明狀況

2025/03/13 12:15

謝宗融。（資料照，PLG提供）謝宗融。（資料照，PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽外卡賽3月19日至21日在台北市立大學天母體育館開打，昨台灣隊16人名單公佈，謝宗融以傷病為由並未入列，只是他在這之後就出賽近30分鐘，以身體狀態未接受徵召的說法引起外界熱議，今天所屬球團台鋼獵鷹也發聲明說明。

獵鷹隊解釋，「由於謝宗融在2月賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療，傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場」比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

在收到台灣隊外卡徵召後，獵鷹隊表示，謝宗融第一時間即表達願意參賽，然而球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

獵鷹在3月6日婉拒台灣隊徵召，但之後謝宗融在9日對鋼鐵人之戰出賽近30分鐘，還攻下PLG生涯新高17分。

對此獵鷹澄清，「對於謝宗融入選台灣隊名單感到榮幸，但球團日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，進行更積極的治療，以利備戰後續賽事。因此在審慎評估後，球團於3月6日正式發函籃協，婉拒此次台灣隊的徵召。」並再次強調，期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力，也預祝台灣隊賽事順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中