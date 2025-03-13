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NCAA》賀博獲美國U19男籃邀約加入台灣隊生變？籃協提出看法

2025/03/13 12:32

賀博。（資料照，記者林正堃攝）賀博。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台美混血年輕新星賀博今天以全票之姿獲選常春藤聯盟最佳新人，過去兩年他都在暑假期間返台參與瓊斯盃，台灣球迷也對他未來披上國對戰袍一事充滿想像。先前傳出美國U19男籃曾力邀他加入，但他尚未做出決定，籃協副秘書長張承中表示，籃協和賀家關係相當密切、友好，球員收到邀請是肯定，若有疑問跟想法籃協也會提供協助，給球員思考的空間，不希望造成他的壓力。

19歲的賀博過去兩年曾和哥哥賀丹一起來台灣參與瓊斯盃，他的父親是非裔美國人，母親為台灣人，兩人在16歲以前取得台灣護照，也擁有美國、台灣國籍。按照國際籃總（FIBA）規範，他們能夠不佔歸化名額，以本土球員身分代表台灣出賽，令不少球迷期待，未來他有望披上台灣隊戰袍。

賀博這季代表哈佛大學出征NCAA，榮膺常春藤年度最佳新人，表現受到美國籃壇關注。日前賀博在接受訪問時透露，自己收到美國U19男籃的邀請，令他感到非常榮幸，但也很希望讓台灣的親友感到驕傲，他得和家人討論後再做出決定。

針對賀博動向，張承中表示，籃協與賀丹、賀博兄弟以及他們的父母關係相當密切、友善，之前賀博確實有意願參與國家隊，「他還年輕，收到邀請是肯定，但也會去思考未來的路跟發展，雙方繼續保持溝通和聯繫，他若有疑問或想法提出，籃協都會全力提供協助。」

張承中提到，賀博在訪問內曾提及，在台灣打瓊斯盃時獲得球迷熱烈的歡迎，令他印象深刻也相當感動，成為他一大動力，「我們尊重球員的想法，給他思考的空間，不希望造成他的壓力。」

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