籃球》戴維斯為女兒問題拉扯前妻受傷 高院改依過失傷害罪拘役20天

戴維斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者楊國文／台北報導〕台灣男籃首位歸化球員戴維斯，前年5月間，因要求隔天籃球比賽完後再將女兒送回前妻未准，和前妻爆發拉扯衝突，造成她雙手挫傷，被控告傷害罪，一審被判拘役30天，亦被所屬球團新北國王隊暫停出賽；戴維斯上訴高等法院堅稱沒有傷害前妻故意，否認涉傷害罪，高院審理認定戴維斯應涉過失傷害罪，酌減刑責，改判拘役20天，可易科罰金2萬元確定。

新北國王隊中鋒戴維斯（Quincy Davis），身高203公分，是首位歸化我國籍的職籃球員。前年5月12日晚7時，戴維斯與前妻在桃園市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷，被提告家暴傷害案。

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警方調查，戴維斯依據和前妻離婚協議約定，將女兒送交前妻時，戴維斯表示隔天晚上要比賽，希望等到比賽完再將女兒送回給前妻，不過，前妻拒絕其提議，且欲抱女兒離開。體型高大的戴維斯見前妻執意抱女兒離開，一時情急自後方環抱前妻，欲阻止她離去，造成她左手背與右前臀被抓傷的傷勢。

桃園地院審理時，戴維斯否認涉傷害罪，辯稱無傷害犯意，是一時疏忽所致。桃園地院依傷害罪判拘役30天，得易科罰金。全案上訴高法院。

高院開庭審理，法官詢問戴維斯和前妻有無和解可能，戴仍表示，無意傷害前妻，乃不小心拉傷她，他有和解意願，但無奈的是，他是歸化球員，已無美國籍，因被暫停比賽而無球可打，目前沒有收入，他的收入已支付女兒扶養費直到2025年4月，眼前最大的花費是2週回高雄去探視女兒，「我真的很想和解」。

戴維斯前妻的律師主張，戴維斯方面應提出明確的和解金額和方案，不能只有口頭表示願意和解而已。

高等法院審理認為，此案起因於戴維斯前妻拒絶戴維斯延後返還小孩的提議，戴維斯為了阻止前妻抱小孩離去，一時情急下，自後方環抱前妻造成她受傷。

高院指出，戴維斯並非直接對前妻的身體施以暴力或攻擊，且其過程短暫，前妻所受傷勢亦屬輕微 ，戴維斯主觀上並無傷害前妻的故意，不過，戴維斯身形相當高大，見前妻執意離去並未鬆手，才造成前妻受傷，仍應負起過失傷害刑責，戴維斯提起上訴否認涉犯傷害罪，為有理由，因此改依過失傷害罪判拘役20天，可易科罰金2萬元確定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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