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NBA》剋星？約基奇拿34分無用 金塊慘敗灰狼、本季對戰3場全輸

2025/03/13 14:17

金塊中鋒約基奇。（美聯社）金塊中鋒約基奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天得到全場最高的34分、外帶8顆籃板，但金塊遭遇灰狼強大的防守，一度最多落後到26分之多，金塊最後在主場以95比115慘敗灰狼。金塊本季對戰灰狼是0勝3敗。

金塊前三節打完以75比89落後，第四節灰狼打出一波14比7攻勢，讓金塊落後達到21分之多。末節剩下5分05秒時，金塊以84比109落後，這時金塊主力都被換下場休息，終場金塊輸球吞下近3戰第2敗，仍以42勝24敗暫居西部第三。

金塊此戰團隊三分球30投僅7中、命中率23.3％。金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）上半場7投0中，全場15投僅4中，交出12分、8助攻成績。另一名金塊後衛C.布朗（Christian Braun）全場10投3中僅拿6分。

金塊後衛J.穆雷。（美聯社）金塊後衛J.穆雷。（美聯社）

金塊前役以140比127擊敗西部龍頭雷霆，當時金塊團隊命中率為60.5％，今天的團隊命中率卻降至40.4％。約基奇賽後稱讚灰狼隊的防守，「他們非常有侵略性，而且擁有適合這種風格的人。他們是一支很棒的球隊。」若金塊未來再碰上灰狼，約基奇希望能降低對方二次進攻的機會。

灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）貢獻29分，藍道（Julius Randle）拿25分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）16分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）11分10籃板，後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）拿10分。灰狼團隊砍進17顆三分球、其命中率為42.5％。灰狼收下6連勝，以38勝29敗排西部第七。

灰狼一哥愛德華茲（右）。（法新社）灰狼一哥愛德華茲（右）。（法新社）

灰狼前鋒藍道。（美聯社）灰狼前鋒藍道。（美聯社）

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