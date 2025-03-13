萬金石馬拉松3月16日登場 新莊體育場今起舉辦新北路跑博覽會

新北市萬金石馬拉松3月16日登場，市府體育局長洪玉玲表示，即日起至15日在新莊體育館舉辦「新北路跑博覽會」。（新北市體育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市萬金石馬拉松3月16日登場，市府體育局長洪玉玲表示，即日起至15日在新莊體育館舉辦「新北路跑博覽會」，邀請田徑運動員許績勝與運動科學網創辦人、教授相子元等來賓分享如何將運動科學結合跑步訓練，幫助跑者提升成績；展期內免費進場，每日還提供限量入場小物。

體育局表示，路跑運動博覽會現場設有約60個攤位，涵蓋運動服飾、運動補給、運動防護等多元攤位，跑者可現場試穿、實際體驗，現場也規劃「跑者大富翁 萬金石之旅」遊戲，只要出示過往或今年參賽萬金石的證明或號碼布，就可以免費參加遊戲，在遊戲地圖上擲骰子闖關，完成挑戰就能贏得獎品。

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在大會舞台活動部分，體育局指出，3月14日除了舉行萬金石馬拉松賽前菁英選手歡迎記者會外，當天邀請積極參與路跑界環境永續事務的教授黃煜暢談永續賽事的推廣，還有許績勝與相子元將分享如何將運動科學結合跑步訓練；3月15日由教練陳盛琦進行《萬金石馬拉松全攻略：賽前準備、比賽策略與賽後恢復》分享，幫助參賽者在萬金石馬拉松中做好準備。

體育局補充，新莊體育園區同時辦理系列跑聚活動，3月14日將定向越野結合博覽會，舉辦「挑戰世壯運．定向奪寶一番賞」，參加者有機會獲得路跑運動博覽會指定攤位的現金券或禮品；3月15日在新莊園區舉辦淨街跑活動，更多活動資訊可上「新北市萬金石馬拉松」粉專搜尋。

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