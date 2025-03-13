大專棒聯一般組》台北科大14：7扳倒中央大學 勇奪隊史第1冠

113學年度大專棒球聯賽一般組台北科大勇奪隊史第1冠。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕113學年度大專棒球聯賽一般組今天進行冠軍戰，台北科大全隊將士用命，最終就以14：7提前於6局「扣倒」中央大學，勇奪隊史第1座冠軍，另一戰中興大學以6：4擊敗明新科大拿下季軍。

113學年度大專棒球聯賽一般組總計83隊參賽，北科大和中央一路過關斬將，兩隊都是隊史首度打進冠軍戰，今天在高雄立德球場上演頂峰對決。

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此役2局上打完北科大取得3：1領先，下個半局中央在無人出局滿壘情況下1分未得，氣勢大逆轉，北科大在3局上先強攻4分，4局上再添3分，6局上又得4分，依大會規定，6局雙方差距7分以上提前結束比賽。

北科大右投童紹恩獨撐全場，先發6局熱投120球，被敲出15支安打，另有4K和4次四死球，失7分其中5分責失，靠隊友火力相挺拿下冠軍戰勝投，北科大8棒楊宸豪掃出3安，灌進5分打點，成為球隊獲勝功臣。

中央全場狂掃15安，比北科大還多出5安，其中8棒孟繁恩繳4安猛打賞，無奈火力不連貫，留下13個殘壘，反觀北科大掌握得分契機蠶食分數，全場只有7個殘壘，成為雙方勝負分水嶺。

113學年度大專棒球聯賽一般組台北科大勇奪隊史第1冠。（大專體總提供）

113學年度大專棒球聯賽一般組台北科大勇奪隊史第1冠。（大專體總提供）

台北科大右投童紹恩獨撐全場，先發6局熱投120球，被敲出15支安打，另有4K和4次四死球，失7分其中5分責失，靠隊友火力相挺拿下冠軍戰勝投。（大專體總提供）

113學年度大專棒球聯賽一般組中央大學隊史首次打進冠軍戰，無奈不敵台北科大屈居亞軍，已是隊史最佳成績。（大專體總提供）



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