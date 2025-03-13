棒球》紀念國內棒壇重要推手 高苑工商設立「李來發教練紀念獎學金」

高苑工商設立「李來發教練紀念獎學金」，鼓勵學子持續精進球技和學業成績，延續李教練的精神。（高苑工商提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌總教練李來發，去年10月不幸肝癌病逝，為紀念這位國內棒壇重要推手，高苑工商特別設立「李來發教練紀念獎學金」，鼓勵學子持續精進球技和學業成績，延續李教練的精神，下週一（17日）高苑工商將舉辦捐贈記者會。

李來發自球員時期便長期入選台灣隊，1980年跟高英傑以練習生身份加入日本職棒南海鷹隊，有2年日職一軍出賽資歷，1992年率領台灣隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌，並曾在中職和信、中信鯨隊當過6季的總教練。

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職棒執教生涯結束後，2009年到高苑工商擔任總教練，2024年退休轉任球隊高級顧問，10月18日驚傳肝癌病逝。

高苑工商董事長余政憲表示，李來發教練長年投入台灣棒球發展，無論在中華職棒或學校基層棒球，皆致力於培育無數優秀選手，曾指導過的職棒球員，包括林子偉、梁家榮、許基宏、陳子豪、統一獅隊辛俊昇、朱迦恩、鍾允華，及台鋼雄鷹隊張承恩、郭俞延、黃群等棒球好手。

他說，設立李來發教練紀念獎學金，除肯定李教練的貢獻，更希望激勵年輕球員不僅要在球場上全力以赴，亦須兼顧學業與品行，延續李教練的精神，該獎學金由李教練家屬捐助15萬元，並透過持續募款累積至30萬元，未來將透過基金孳息支應獎學金，嘉惠更多優秀學子。

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