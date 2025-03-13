UVL》決賽週末天母登場！ 清大女排首闖4強締造隊史紀錄

UVL大專排球聯賽決賽本週末在北市大學天母體育館登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕113學年度大專排球聯賽公開一級決賽3月15、16日在台北市立大學天母體育館登場，本屆取男、女前4名隊伍進入決賽。男子組彰化師大要挑戰衛冕，女子組最大亮點為首次闖進4強的清華大學，清大教練施惠方希望球員沒有壓力去挑戰對手。

清大女排在111學年度勇奪公開二級冠軍，時隔3年重返公開一級，上屆拿下第6名。這季她們更上一層樓闖進4強，4強首戰要和北市大搶冠軍戰門票，施惠方說：「第1次4強賽學生們都很興奮，我們沒有壓力，鼓勵學生挑戰自己，希望他們打出有別於複賽表現，挑戰大家。」

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施惠方透露，其實會選擇加入清大女排的球員，大多志向上不太一樣，除了打球也要兼顧課業，「球員課業壓力滿大的，練球之餘得花很多時間在課業上，我們滿多球員未來想從事教職，還好大家高中時球技基礎打得滿厚實的。」

施惠方認為，清大的球員其實很主動，自己會有動力利用空閒時間去強化不足之處，她稱讚現在小孩都很聰明，在場上吸收、調整都很快。女子組另一場4強賽由衛冕軍台灣師大與高雄師大交手。

男子組方面，彰師大上屆在旅日國手張育陞幫助下，勇奪隊史首座總冠軍，這季要挑戰衛冕，他們以第3種子之姿晉級，將和中原大學爭奪冠軍戰門票；另一場男子4強戰，頭號種子台灣師大將迎戰國北教大。

清華大學女排首度闖進4強，締造隊史最佳紀錄。（記者粘藐云攝）

彰化師大男排挑戰衛冕。（記者粘藐云攝）

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