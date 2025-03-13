自由車》環台賽3/16登場有新路線 盧紹軒首當教練期許選手展現自我

環台賽3月16日登場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025國際自由車環台公路大賽將於3月16日至20日登場，來自全球40個國家的23支車隊、共計197位菁英好手參戰，台灣隊由有7年參賽經驗的盧紹軒首次擔任教練，加上旅外的李廷威、何彥誼，以及吳之皓、張誌盛和李冠賢組軍，要在經典5站力拚佳績。

環台賽共有5站，路線由北向南移，依序為台北市站、桃園市站、浪漫臺三線站、高雄市站，以及新增的美麗新六堆站，總距離為628.6公里，其中第五站的美麗新六堆站全程121.4公里，從美濃客家文物館出發，經過美濃、六龜竹仔門、潮州、萬巒、內埔等地，終點在六堆客家文化園區。

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過去7次參與環台賽的盧紹軒，今年改以教練身份帶隊，他坦言其實一開始有點排斥，因為一定會很累，但他也透露，當教練好處就是在上週集訓時，看到選手在暴雨中訓練，他笑說：「瞬間覺得教練不是那麼累了！」

盧紹軒表示，作為教練會看到跟選手不一樣的面向，現階段就是做中學，讓選手在比賽中吃好睡好，有最舒適的環境才能拚佳績，而他也強調，儘管現在自己這次是教練，但不代表他要轉換跑道，未來還是會以選手身份參戰，也會力拚名古屋亞運國手資格。

對於自己首次帶隊的期望，盧紹軒希望選手能勇於表現，突破自己，在總成績之外，能挑戰登山王、衝刺王等個人獎項，他也看好本季在西班牙車隊培訓隊的小將何彥誼，「他在集訓表現相當不錯，算是蠻有競爭力，而且他很年輕，在西班牙的比賽也夠多，之前跟他比過，算是蠻不賴。」

何彥誼則笑說，「這是我第一次參賽，心情非常雀躍，而賽前有集訓過一次，主要路段練習蠻多次，希望有好的發揮，跟緊國外頂尖選手，在關鍵路段突圍。」

第5度參賽的吳之皓也力讚何彥誼有排名前段的實力，他表示，這次有了足夠經驗，期望能展現地主優勢，屆時比賽中也會在關鍵時刻全力支援隊友，幫助團隊取得佳績。

環台賽3月16日登場，左二為盧紹軒。（記者吳孟儒攝）

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