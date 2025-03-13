中職》18歲張趙紘新人扛樂天先發第4棒 古久保讚打擊有魅力

張趙紘。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕樂天桃猿今天在公辦熱身賽出戰台鋼雄鷹，由下週才滿19歲的新人張趙紘擔任先發第4棒。樂天總教練古久保健二表示，張趙紘的打擊很有魅力，是未來的第4棒人選，希望在熱身賽多觀察他的打擊。

張趙紘曾在2023年U18世界盃對波多黎各轟出單局雙響砲、5分打點，贏得大會全壘打、打點雙冠王，去年選秀會獲得樂天第1指名。

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古久保指出，張趙紘打擊很有魅力，尤其是長打能力，昨天對富邦悍將代打擊出的平飛球也非常強勁，希望多觀察對上一軍投手的對應，能把訓練的結果表現出來多少。

樂天前身第一金鋼在2003年代訓選秀會第1輪第1指名挑選林智勝，04年6月林智勝退伍，6月3日上到一軍，成為中職史上第1個一軍生涯首戰就擔任先發第4棒的新人，張趙紘有沒有可能成為第2人？古久保表示，張趙紘有機會開幕一軍，不過，第4棒是最重要的棒次，一軍生涯首戰就打先發第4棒應該是不太可能，但他的確是教練團期待的未來第4棒人選。

張趙紘表示，今天只是熱身賽，對於擔任先發第4棒保持平常心，倒是對於教練期許將來扛第4棒有點壓力，不過，學長們都告訴他，不論資深或菜鳥，上到一軍都是平等的，希望將來能達成教練的期許。

張趙紘表示，第1次參加春訓，教練和學長，給他很多提點，打擊、守備和觀念都有進步，尤其是林立告訴他，不同的狀況上場打擊都要有貢獻，不要只想安打，讓他更會去思考不同的打擊策略。

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