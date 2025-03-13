台東縣國中小學聯運田徑賽3項破大會紀錄 高懸30餘年的2紀錄刷新

台東縣114年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽今天起一連3天在縣立體育場登場。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣114年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽今天起一連3天在縣立體育場登場，首日計有3項3人打破大會紀錄，其中，高男組三級跳遠及國男組400公尺決賽二項高懸30餘年的大會紀錄，今天在田徑場上被刷新。

田徑比賽分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子甲組、國小男子乙組、國小女子甲組及國小女子乙甲組等組別進行，所有賽程自今日上午8點正式展開，由國女組鐵餅、高女組鐵餅項目揭開序幕。

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首日計有3項3人打破大會紀錄，分別為高中男子組三級跳遠決賽，台東體中高中部林璿毅，成績14公尺89，破已高懸31年由關山工商周健成所保持的大會14公尺82紀錄，國中男子組400公尺決賽，台東體中國中部仁喬恩跑出51秒65的好成績，也打破高懸33年由關山國中王祥義保持的大會51秒9紀錄，另外，國中男子組標槍關山國中邱邦軒擲出58公尺83成績，將學長邱紹恩於111年所創的56公尺10紀錄刷新。

今天2項高懸30多年的比賽成績刷新，其中，台東體中高中部林璿毅在跳出好成績時，原紀錄保持人、目前任教新港國中的周健成也在現場見證，大會並請他為選手頒獎鼓勵，兩人惺惺相惜。

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