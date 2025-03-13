體壇》體育署助攻基層賽事轉播升級 培養運動傳播新力量

體育署自109年起持續推動「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，以提升基層賽事的曝光度和影響力（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署自109年起持續推動「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，以提升基層賽事的曝光度和影響力，3月 28日將舉辦說明會暨增能課程，並邀請過往於計畫中表現優異的體育團體進行實務交流與經驗分享，藉此提升轉播品質及吸引更多觀眾關注基層賽事。

體育署表示，3月止累計核定補助393場次各式基層賽事，電視及網路不同媒體平台實況或錄影播出達3200小時以上，收視及網路觸及達3,400萬人次以上，遍及棒球、羽球、足球、排球、槌球、舉重、跆拳道、電競、健美等種類及賽事，其賽事宣傳片、賽事轉播及賽事精華等，也透過體育署社群媒體平台「動滋Sports」YouTube頻道，累計觀看次數已突破344萬人次，不僅提供運動賽事及選手曝光機會，更是帶動國人對各項運動之關注。

請繼續往下閱讀...

過往所製播之基層賽事，以該賽程進行為主體，對於賽前、賽中及賽後宣傳內容規劃執行等效益仍有進步空間，為進一步輔導各體育團體加強賽事媒體轉播及行銷宣導各面向知能，體育署組成專案小組並邀請運動傳播專家與學者為顧問群，為各體育團體提供社群內容行銷建議，並協助改善轉播技術與內容呈現，確保賽事穩定及高品質播出。同時，小組也邀請受過專業訓練的大學生投入賽事行銷與執行，為基層運動注入更多新穎創意與即時支援。

3月28日所舉辦的「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」說明會暨增能課程，將於活動中介紹補助計畫的申請資源，更透過實際案例分享成功經驗，幫助各體育團體提升品牌影響力。此外，課程內容涵蓋遠端剪輯技術、即時精華片段發布、多視角直播操作等，讓基層賽事在數位時代突破傳統限制，吸引更多觀眾關注。

體育署表示，希望透過此計畫輔導國內體育團體加強賽事媒體轉播及行銷宣導之能力，結合賽務能力之專業、選手卓越競技表現及運用新媒體傳播，讓國內基層運動賽事獲得更高關注，帶動基層（社區）運動賽事產業化發展，同時為未來運動傳播人才提供實戰經驗及增加就業機會，創造雙贏局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法