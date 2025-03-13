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中職》曾昱磬熱身賽火力全開 爭取開幕一軍機會

2025/03/13 19:16

曾昱磬。（樂天桃猿提供）曾昱磬。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕白辦熱身賽火力全開的台鋼雄鷹新人曾昱磬，公辦熱身賽首打席又敲安。曾昱磬希望能讓教練團看到他的表現，爭取開幕一軍的機會。

曾昱磬自辦熱身賽多次演出猛打賞，打擊率超過4成，包括2支全壘打，今天在台鋼的第1場公辦熱身賽擔任先發第6棒，面對一開賽連續解決5名打者的樂天桃猿先發投手威能帝，打出穿越一、二壘間的安打，雖然球沒有滾得很遠，積極跑成二壘打，也展現了速度。

曾昱磬去年曾入選U23世界盃台灣隊，只在二軍出賽2場，3打數擊出1安打，今年熱身賽一開始就受到重用。曾昱磬表示，自己是還沒有實績的新人，想要爭取開幕一軍的機會，一定要把握每一次上場機會，表現給教練看。

曾昱磬大學時期主守游擊，來到台鋼以三壘為主，也兼練外野，今天就守右外野。曾昱磬表示，經常請教吳念庭三壘守備的細節，包括傳球後的動能延伸，打擊則是一直纏著陳文杰請教，感謝學長們豪不藏私的指點，春訓以來打擊、守備都有明顯進步。

不論今年從一軍或二軍出發，都是曾昱磬的第1個完整球季，他表示，為了應付漫長的球季，去年秋訓就特別加強體能並提升身體素質，也請教教練們如何應對球季中的高低起伏，希望能有穩定的表現。

曾昱磬。（樂天桃猿提供）曾昱磬。（樂天桃猿提供）

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