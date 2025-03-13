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WTT冠軍賽》直落三擺平德國一哥寫下對戰8連勝 林昀儒率先搶下8強門票

2025/03/13 19:19

林昀儒直落三擊退德國名將法蘭吉斯卡，率先晉級8強。（取自WTT官網）林昀儒直落三擊退德國名將法蘭吉斯卡，率先晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT重慶冠軍賽男單次輪，展現出色的中遠檯相持能力及絕佳手感，以3:0擊退德國一哥法蘭吉斯卡，寫下生涯對戰8次全勝的戰績，8強將遭遇世界球王林詩棟和南韓名將安宰賢的勝方。

世界排名13的林昀儒自從2019年新加坡T2鑽石聯賽首度和法蘭吉斯卡交手以來，取得7戰全勝的壓倒性優勢，包括最近一次在去年新加坡大滿貫賽，小林也以4:1獲勝。

也許是輸到怕了，目前高居世界排名第8的法蘭吉斯卡，賽前也坦言更希望張禹珍能在首輪解決林昀儒。為了突破對戰林昀儒不勝魔咒，法蘭吉斯卡賽前還特別找左手持拍的丹麥好手林德陪練。

今晚再度過招，林昀儒首局就展現出色的相持球能力，5:2開局後一路保持領先，11:7先馳得點。

第2局，雙方一路纏鬥至6平時，林昀儒打出一波4:1攻勢，10:7率先聽牌，法蘭吉斯卡雖然化解1個局點，但小林仍不慌不忙以11:8拿下。

林昀儒第3局在開局1:3落後下連拿3分，迫使法蘭吉斯卡叫出暫停，隨後小林在6:5領先時，被對手連續正手發球搶攻得手，反倒以6:8落後，但他隨後發揮發球優勢，最後4顆發球都順利拿到分數，11:9鎖定勝利。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜首輪以4:11、11:9、5:11、8:11不敵世界排名第4的中國好手陳幸同，苦吞對戰4連敗，無緣晉級16強。

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