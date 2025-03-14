全英賽》楊博涵生日快樂攜手劉廣珩 晉級男雙8強

楊博涵／劉廣珩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩在全英羽球公開賽，以21：15、21：16打敗世界排名15丹麥勁敵克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard），首闖超級1000等級男雙8強。

楊博涵這次出賽剛好是他的31歲生日，而他去年開始跟劉廣珩合作，也在美國公開賽拿亞軍，台北公開賽打入4強，只是他們今年開季表現不大理想，馬來西亞公開賽、印度公開賽及前一站奧爾良大師賽都在首輪出局。

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首度參加全英賽的「涵劉組合」首輪力退法國波波夫兄弟檔，兩人今天面對丹麥組合在首局13：9領先，雖一度連續掉分陷入落後，但他們有穩住陣腳最後連得5分先下一城。楊博涵／劉廣珩第二局打出7：2，不過後段被丹麥組合追成14：14，兩人複製首局模式又連得5分，最終也打敗勁敵，報了去年加拿大公開賽8強的輸球之仇。

世界排名25的楊博涵／劉廣珩在8強將遭遇世界排名第8的印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），這組印尼強敵在去年賽季的世界巡迴賽共獲得1冠、4亞，實力不容小覷。

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