MLB》簽完12.6億合約後沒投半球！紅襪明星右投又要傷兵名單開季

吉歐里多。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾入選1屆明星賽的右投手吉歐里多（Lucas Giolito），在2024年開季前與紅襪簽下2年合約，但1球未投就整季報銷。根據《波士頓環球報》記者麥克威廉斯（Julian McWilliams），吉歐里多本季又將從傷兵名單出發。

30歲的吉歐里多上一次出賽是在2023年，當年待過白襪、天使、守護者等3隊，整季先發33場，戰績8勝15敗防禦率4.88，共投184.1局賞204次三振。休季與紅襪簽下2年3850萬美元（約新台幣12.6億）合約，但還沒開季就因手肘尺側副韌帶撕裂傷與屈肌拉傷而整季報銷。

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原本吉歐里多今年將卡住紅襪先發輪值一席，但總教練柯拉（Alex Cora）今向《波士頓環球報》表示，吉歐里多遭遇左腿筋輕微拉傷，讓他將於開季時進入15天傷兵名單，「顯然他進度落後，會趕不上開季，其他人會補上他的位置，我們也會立即做檢測。」

「這當然很令人沮喪，但這不是我的決定。」吉歐里多透露，自己今天有進行傳接球訓練，昨天也作了一些測試，結果感覺「百分之百沒問題」，「我其實也對自己的狀態感到驚訝，說真的，如果決定權在我手上，我會想照常上場投球。但我也不知道復出的流程為何，只能一天一天按照安排走。」

目前紅襪輪值裡，吉歐里多、貝洛（Brayan Bello）與克勞福（Kutter Crawford）都因傷趕不上開季，克羅切（Garrett Crochet）、霍克（Tanner Houck）、畢爾勒（Walker Buehler）預計將如期迎接新球季。

而紅襪目前也開始上春訓中4位有大聯盟先發經驗的投手，進行拉長投球局數的調整，為費茲（Richard Fitts）、普列斯特（Quinn Priester）、克里斯威爾（Cooper Criswell）與紐康柏（Sean Newcomb）。

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