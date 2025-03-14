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MLB》洋基4.1億MVP重砲開轟灌4分打點！前條紋軍托瑞斯砲轟老東家

2025/03/14 07:59

高德史密特。（路透）高德史密特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在春訓熱身賽對戰老虎，休季以1年1250萬美元（約4.1億新台幣）加盟的前MVP重砲高德史密特（Paul Goldschmidt），今天開轟還一人包辦4分打點，終場洋基8：6獲勝。

37歲的高德史密特上季在紅雀表現退化，今年加盟洋基誓言反彈，然而春訓一開始狀態也不理想，打擊率一度跌破2成，不過近期有回溫趨勢。今天在4局上多明格茲（Jasson Domínguez）先敲出2分砲，隨後高德史密特補上一發陽春砲，擊球初速111.1英哩，飛行距離447英呎。

5局上高德史密特在1出局滿壘上場打擊，敲出坐外野深遠二壘安打，一口氣打回3分。此役高德史密特3打數2安打包含1轟，貢獻4分打點，春訓打擊率首度來到0.300，攻擊指數1.023。

另外，休季以1年1500萬美元合約轉戰老虎的前洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）今天在1局下砲轟洋基新王牌左投佛里德（Max Fried），目前春訓打擊率0.318，攻擊指數0.971；而佛里德今天投4局失1分，送出3K，春訓防禦率4.26。

不只托瑞斯對決老東家，前洋基後援大將坎利（Tommy Kahnle）今也登板投0.2局，被敲1支安打、投出2次保送與1次三振。

托瑞斯。（路透）托瑞斯。（路透）

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