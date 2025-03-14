MLB》洋基塞揚王牌動TJ整季報銷！美媒曝手術細節有望縮短復健期

柯爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌投手柯爾（Gerrit Cole）日前日前接受韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2025年賽季報銷。今天美媒公布柯爾手術的細節，指出柯爾的復健期有望縮短。

柯爾本季在春訓出賽2場，投6局失7分，防禦率10.50，他在美國時間上週四的熱身賽僅投2.2局狂掉6分，賽後出現手肘不適，最終確定要動TJ手術而整季報銷。

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大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，柯爾將進行右手尺側副韌帶（UCL）手術，而之中還包含了內部支撐技術（internal bracing），可以減少發炎與加快其恢復速度，因此復健期相較傳統TJ，有望縮短成近12個月。

霍克補充，內部支撐是相對於傳統TJ更新穎的技術，同時也是當手肘韌帶尚未完全撕裂時較適用的選擇。他還提到，洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）透露，柯爾在世界大賽過後，就已經進行過MRI（核磁共振）檢查。

不過《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）強調，柯爾動的仍是TJ手術，只是用內部支撐來強化韌帶，因此標準復健期不變，而通常復健期為14至18個月，但具體時間仍取決於個人狀況。

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