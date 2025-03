NCAA》杜克「準狀元」佛拉格重傷退場 大學生涯恐提前結束

佛拉格扭傷腳踝,下半場只能在場邊觀賽。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕杜克今年選秀狀元熱門佛拉格(Cooper Flagg),大一賽季就如預期打出亮眼數據,不過在NCAA「三月瘋」前卻傳出壞消息,他今天在比賽中扭傷嚴重腳踝退場,如果他最終投入今年選秀,意味著這可能是他大學生涯最後一場比賽。

杜克稍早在ACC聯盟季後賽對上喬治亞理工,佛拉格在上半場剩2分46秒時扭傷腳踝倒地,隨即退場到場邊休息,最後回到了休息室檢查,儘管檢查完後有回到場邊觀戰,不過佛拉格此戰並未回到場上比賽。

請繼續往下閱讀...

賽後杜克總教練薛耶爾(Jon Scheyer)透露,佛拉格X光結果呈現陰性,這次受傷僅是腳踝扭到,預計接下來幾天還會有腫脹情形,接著要觀察他復原狀況才有下一步安排。

薛耶爾還說,由於佛拉格腳踝已經腫起來,現在他們要考量的不是佛拉格「明天能不能打」,他們可能要準備好接下來佛拉格都不能打的心理準備。

佛拉格身高6尺9吋,卻有著不像這個高度的靈活性和打法,17歲時就入選奧運男籃靶子隊,外界預期他很有可能今夏就投入NBA選秀,也有很高的機率成為狀元,讓不少NBA球隊在這賽季開啟「搶旗」大戰。

Cooper Flagg exited the game and was helped to the locker room after appearing to injure his left ankle in the first half against Georgia Tech. pic.twitter.com/EiUslVt0ZM