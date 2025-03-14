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NCAA》杜克「準狀元」佛拉格重傷退場 大學生涯恐提前結束

2025/03/14 09:34

佛拉格扭傷腳踝，下半場只能在場邊觀賽。（美聯社）佛拉格扭傷腳踝，下半場只能在場邊觀賽。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕杜克今年選秀狀元熱門佛拉格（Cooper Flagg），大一賽季就如預期打出亮眼數據，不過在NCAA「三月瘋」前卻傳出壞消息，他今天在比賽中扭傷嚴重腳踝退場，如果他最終投入今年選秀，意味著這可能是他大學生涯最後一場比賽。

杜克稍早在ACC聯盟季後賽對上喬治亞理工，佛拉格在上半場剩2分46秒時扭傷腳踝倒地，隨即退場到場邊休息，最後回到了休息室檢查，儘管檢查完後有回到場邊觀戰，不過佛拉格此戰並未回到場上比賽。

賽後杜克總教練薛耶爾（Jon Scheyer）透露，佛拉格X光結果呈現陰性，這次受傷僅是腳踝扭到，預計接下來幾天還會有腫脹情形，接著要觀察他復原狀況才有下一步安排。

薛耶爾還說，由於佛拉格腳踝已經腫起來，現在他們要考量的不是佛拉格「明天能不能打」，他們可能要準備好接下來佛拉格都不能打的心理準備。

佛拉格身高6尺9吋，卻有著不像這個高度的靈活性和打法，17歲時就入選奧運男籃靶子隊，外界預期他很有可能今夏就投入NBA選秀，也有很高的機率成為狀元，讓不少NBA球隊在這賽季開啟「搶旗」大戰。

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