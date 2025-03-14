MLB》官網盤點春訓對抗賽最不容忽視新星！道奇台灣小將柯敬賢上榜

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟連續兩年在春訓期間舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，今年台灣一共4名球員入選。而近日大聯盟官網《Pipeline》也撰文盤點對抗賽不能輕忽的年輕潛力，其中道奇體系的柯敬賢就上榜。

今年入選「春訓新秀對抗賽」的台灣小將包括老虎第8號新秀李灝宇、進入40人名單的海盜第17號新秀鄭宗哲、運動家農場排名第30的莊陳仲敖，道奇農場排名第17的台非混血好手柯敬賢則是首度入選。

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《MLB Pipeline》選秀專家卡利斯（Jim Callis）、戴克斯特拉（Sam Dykstra）與梅歐（Jonathan Mayo）共同撰文指出，第2屆「春訓新秀對抗賽」匯集多達69名百大新秀，以及去年選秀前35指名中的32人，陣容星光熠熠。但新秀對抗賽同時也為一些名氣較小的小聯盟潛力股提供嶄露頭角的機會，每支球隊的農場系統都有機會誕生一位耀眼新星。

官網盤點30隊農場中不可忽視的新星，其中道奇隊由台灣18歲小將柯敬賢上榜。文章指出，來自台灣的柯敬賢由於目前僅在職業賽場出賽9場，因此很容易被忽視。不過道奇環太平洋區球探部長狄波（Jon Deeble）在簽下他時，將他與前道奇MVP左打貝林傑（Cody Bellinger）做比較，而柯敬賢擁有穩定擊出安打的所有要素，同時也具備原始力量，打擊策略也成熟。

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