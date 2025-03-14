自由車》2025國際環台賽將開跑！高雄雙站點放送「客庄」魅力

2025國際自由車環台公路大賽在高雄有雙站點。（客委會提供）=

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025國際自由車環台公路大賽將於3月16日上路，全台北到南共分5站進行，高雄同時參與2個站別，規劃路線涵蓋高雄右堆4個客家文化據點，將透過自由車的奔放、展現高雄客庄魅力。

高市客委會說明，本屆賽事吸引來自全球40國、23隊，共計197位選手，3月19日賽事第4站，將從莊嚴壯觀的佛光山佛陀紀念館啟程，行經旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、大樹、燕巢、楠梓、左營，最終回到高雄國家體育場。

請繼續往下閱讀...

選手們在競速之餘，可一覽高雄城鄉交織的多元風貌，感受從客家聚落、山城風光到現代都會的豐富變化。

20日的「美麗新六堆站」是今年度新增站別，期藉此讓全世界看見不同於北部客庄的南方六堆客家風情!

客委會指出，路線起自美濃客家文物館，終至六堆客家文化園區，沿途將行經美濃、六龜、高樹、鹽埔、長治、麟洛、竹田、潮州、南州、新埤、佳冬、枋寮、萬巒及內埔，貫穿高雄、屏東2縣市及境內14個鄉鎮市區，總長度121.4公里。

客委會主委楊瑞霞表示，這次賽事不僅是對選手體能的挑戰，更是一場文化的盛宴，為迎接國際賽事，「美麗新六堆站」開幕式將由「樹德家商」帶來融合客家元素的動感熱舞，及「六龜區國小」校際合唱團的悠揚歌聲，為賽事揭開充滿活力文化底蘊的序幕，美濃與六龜賽事沿線更動員校園與社區組成18隊加油團，為選手們打氣，讓每位參賽者都能感受到客庄的熱情!

高市府誠摯歡迎來自世界各地的朋友共同參與這場國際賽事，為奔馳於賽道的選手獻上最熱情的歡呼聲!賽事全程將同步網路直播，觀看精彩賽事請鎖定年代新聞Youtube頻道（浪漫台三線站直播連結:https://reurl.cc/36dkRX）及（美麗新六堆站直播連結:https://reurl.cc/1Xr8MY）。

2025國際自由車環台公路大賽」第5站美麗新六堆站，起點在美濃客家文物館，行經高雄「右堆」-美濃、六龜，終點在六堆客家文化園區，全程121.4公里。（客委會提供）=

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法