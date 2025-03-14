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MLB》夢想投打模板都不是大谷翔平！日本二刀流大物透露終極目標

2025/03/14 10:29

森井翔太郎。（取自小聯盟官網）森井翔太郎。（取自小聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲二刀流大物森井翔太郎休季沒有選擇日職舞台，而是赴美加盟運動家，近期也入選春訓「新秀對抗賽（Spring Breakout）」。森井翔太郎受訪時，也透露自己未來在投打兩端的夢想模板。

森井翔太郎身高183公分、體重88公斤，是一名右投左打的選手，能鎮守游擊防區，最快曾經丟到153公里，高中生涯累積45轟。他在休季以151.05萬美元簽約金加盟運動家，寫下日本業餘選手未經日職、直接挑戰大聯盟的史上最高紀錄。

根據小聯盟官網報導，森井翔太郎談到自己的模板時毫不諱言：「我希望能成為像德葛隆（Jacob deGrom）那樣的投手，同時也能成為像克魯茲（Elly De La Cruz）那樣的打者，我的終極目標就是成為像他們一樣的球員。」

森井翔太郎預計今夏會從新人聯盟開啟職棒生涯，儘管自己的夢想模板都不是日本二刀流巨星前輩大谷翔平，但他相信自己能在3年站上大聯盟，並有機會與大谷同場競技，「翔平現在對我來說還遙不可及，但我會全力以赴，盡快追上他。」

目前運動家仍在為森井翔太郎制定專屬的二刀流養成計畫，確保在保護他手臂的同時，也能讓他也足夠的比賽機會。現在森井翔太郎在小聯盟賽事中以指定打擊身分出賽，運動家球員發展總監史普拉格（Ed Sprague）表示，森井翔太郎對好球帶掌握度很不錯，身體素質以他年紀與體型來說也很優秀，而他目前也正在進行投球訓練，調整手臂狀態。

森井翔太郎。（取自小聯盟官網）森井翔太郎。（取自小聯盟官網）

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